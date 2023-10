Scommesse, Chiellini: “Lo studio come arma in più per gestire queste situazioni”

“Credo che lo studio sia un’arma in più anche a livello formativo, soprattutto nei casi dei giovani calciatori che da giovani lasciano da giovani le famiglie”. Lo ha detto il difensore dei Los Angeles Fc, Giorgio Chiellini, parlando del caso scommesse che ha travolto il calcio italiano, in videocollegamento col progetto My Kickoff in Usa da parte della fondazione Agnelli: “Il mondo del calcio è un po’ una bolla. Capita che a 16 anni si guadagni più soldi di quelli che i genitori hanno guadagnato nella loro vita, si vive in alberghi e ci isola con i social. È chiaro che la soluzione non sia solo questa, ma di sicuro lo studio può essere di aiuto per gestire certe situazioni”.