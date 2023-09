Reims: trauma cranico non curato, il portiere Duparchy denuncia il club

Florent Duparchy, portiere francese classe 2000, ha deciso di denunciare la sua ex squadra, il Reims. Duparchy, il 22 Agosto 2022, dopo una ginocchiata subita in allenamento, accusò un trauma cranico e varie fratture che lo costrinsero a stare lontano dai campi da gioco. Il club gli impose un processo di cura, senza dargli spiegazioni sulle conseguenze dell’incidente. A novembre, tornò ad allenarsi, ma la situazione non migliorò. Il giocatore continuava a sentire pesantezza e mal di testa ricorrenti, con difficoltà nella lettura e alla vista. A marzo, dopo una pallonata in faccia in allenamento, la ricaduta. Consultò un neurologo che gli consigliò di restare fermo un anno, ciò convinse il Reims a scaricarlo. Venne prestato al Guingamp, che decise di non trattenerlo. Da qui la decisione del 23enne di sporgere denuncia alla società francese.