Barcellona, Xavi ironizza sui prossimi avversari: “Speriamo non si rompa nessuno con Pepe e Ramos”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, alla vigilia della sfida contro il Siviglia valevole per l’ottava giornata di Liga 2023/2024, ha ironizzato su due suoi futuri avversari come Sergio Ramos (Siviglia) e Pepe, che incontrerà in Champions League con il Porto: “Non ho paura di loro, ma speriamo che non si rompa nessuno”.

L’attuale allenatore blaugrana ha un passato di grani sfide contro i due giocatori sopra citati, che hanno entrambi militato nel Real Madrid.