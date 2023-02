Redknapp: “Io al Leeds? Non c’è nessuna possibilità”

Harry Redknapp ha smentito la notizia del possibile arrivo al Leeds. Il tecnico ha commentato: “Lo farei, ma coincide con la settimana di Cheltenham! Non posso perdermi Cheltenham. Sono lassù giovedì. Non so da dove provenga questa voce! Qualcuno mi ha chiamato ieri e ho risposto: ‘Di cosa stai parlando? Non è il pesce d’aprile, vero?’ Lo farei, mi piace. Non direi di no da nessuna parte. Ma non sarò il tecnico del Leeds. Nessuna possibilità!”.