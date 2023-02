Fonseca: “La Ligue 1 va valorizzata, sorpreso dagli ottimi arbitraggi”

Paulo Fonseca, allenatore del Lille, ha rilasciato un’ intervista a RMC Sport, dove ha parlato del suo ambientamento in Francia: “Dopo aver fatto uno studio approfondito della squadra, e dopo che Alessandro Barnaba mi ha presentato il progetto, ho accettato perché credevo nella costruzione di una squadra a mia immagine, una squadra che possa giocare il mio calcio e che faccia crescere i giocatori. In questo primo anno bisogna creare le basi per avere una squadra più forte e competitiva”.

L’ex allenatore della Roma ha parlato degli obiettivi stagionali della sua squadra: “Penso che stiamo facendo una buona stagione. La squadra ha interpretato molto bene il nuovo sistema di gioco e abbiamo recuperato tanti giocatori, quelli che in passato non erano importanti e che sono diventati decisivi. Quello che ho promesso era creare una squadra che giochi un calcio offensivo; poi vogliamo ottenere il miglior piazzamento possibile. Sappiamo che stiamo combattendo contro squadre che hanno fatto investimenti molto più grandi, con progetti molto più consolidati, con allenatori presenti nel campionato da diversi anni. Ma vogliamo arrivare in alto. Vogliamo valorizzare ciò che abbiamo fatto anche attraverso i risultati. Non c’è ossessione per un obiettivo concreto; vorremmo entrare nella lotta per i posti europei e crediamo di potercela fare”.