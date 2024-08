Real Madrid, Vinicius: “Vogliamo vincere il triplete”

“Ogni anno il nostro obiettivo è vincere più titoli possibili. La prima cosa è la Champions League, che è la competizione più difficile, poi il campionato e poi la Coppa. Ma il nostro obiettivo ora è provare a vincere tutto, riuscire finalmente a vincere il triplete“. Queste le parole di Vinicius, attaccante del Real Madrid, intervistato dalla CNN sui traguardi che vuole raggiungere con la maglia dei blancos. Seppur molto giovane, il brasiliano, ha già in bacheca due Champions: “Ho sempre sognato di giocare per il Real Madrid, quindi apprezzo ogni momento come se fosse l’ultimo. Tutti vogliono vincere per la migliore squadra del pianeta, poter giocare con i migliori e segnare tanti gol. Ho solo 24 anni e voglio continuare così ancora a lungo e fare la storia in questa grande squadra per cui gioco. Non tutti hanno questa opportunità, quindi voglio godermi ogni momento con questa maglia“.

Gli idoli di Vinicius sono tutti verdeoro, come lui, ma prima ci tiene a parlare di Marta, attaccante e capitano del Brasile femminile: “Ho un grande affetto per lei perché penso che abbia cambiato lo sport e portato il calcio femminile al livello che merita. Il calcio femminile cresce ogni giorno giorno e Marta è stata una delle pioniere. Marta è per noi quello che Pelé è stato per tutti in Brasile, come Ayrton Senna, è di un livello in cui ce n’è una su un milione. Per quanto riguarda gli uomini dico Kakà, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, ma senza dubbio Ronaldo e Ronaldinho sono quelli più vicini a me, ogni giorno mi dicono che devo vincere il Pallone d’Oro. Sarebbe qualcosa di veramente incredibile“. Infine, sul neo arrivo Mbappé: “Tutti dicono che la squadra può diventare inarrestabile con lui, ma per ora dobbiamo lavorare per migliorare l’intesa il più possibile. Adoro il suo stile e come gioca, e la verità è che sono molto entusiasta di quello che potremo fare durante la stagione“.