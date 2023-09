Ajax-Feyenoord interrotta sullo 0-3: tifosi lanciano fumogeni in campo, giocatori negli spogliatoi

Caos in Eredivisie in Ajax-Feyenoord, il grande classico del calcio olandese. La partita è stata interrotta poco prima dell’intervallo perché dopo lo 0-3 ospite, i tifosi di casa, furiosi per il risultato, hanno cominciato a lanciare degli oggetti e dei fumogeni in campo. L’arbitro per questo motivo ha deciso di sospendere l’incontro e di far rientrare i giocatori negli spogliatoi in attesa di ripristinare le condizioni di sicurezza.