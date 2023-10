Real Madrid, Nacho chiede scusa a Portu: “Non era mai intenzione farti male”

“Voglio chiedere scusa a Portu per un’azione involontaria accaduta durante la partita. Oggi e in tutta la mia carriera non ho mai avuto intenzione di far male a qualcuno. Mi auguro possa recuperare presto”, ha scritto su instagram Nacho, dopo il brutto fallo effettuato ieri sera nella sfida contro il Girona. Portu ha appunto riportato un infortunio alla caviglia, dopo un entrata pericolosa che è valso anche il cartellino rosso al difensore del Real Madrid.