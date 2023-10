Nizza, Farioli: “Penso che Beka Beka sia orgoglioso di noi, le ultime 48 ore ci hanno portato via energie”

Dopo il pareggio contro il Brest, il tecnico del Nizza Farioli ha commentato la prestazione dei suoi, parlando anche di quanto successo a Beka Beka, calciatore della squadra che aveva tentato il suicidio prima di essere messo in salvo dai soccorritori: “Ovviamente la situazione che abbiamo vissuto nelle ultime 48 ore, consciamente e inconsciamente, porta via energie. Ve lo dico perché ho avuto la sensazione di svenire tre volte in campo, eppure non ho giocato, ma le energie mentali che ha portato via questa partita sono state sicuramente tante. Credo che un pochino abbia condizionato, ma ripeto, credo che la squadra abbia giocato con grande carattere, con maturità, e abbia fatto una prova che penso che abbia reso anche orgoglioso il nostro amico Alexis”.