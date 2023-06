Niente Arabia Saudita per Luka Modric: il Real Madrid annuncia il rinnovo fino al 2024

Luka Modric resta al Real Madrid e rinnova per un’altra stagione fino al 30 giugno 2024. Accostato nelle ultime settimane ai club sauditi, il centrocampista croato ha rifiutato tutte le offerte e ha deciso di legarsi ulteriormente ai blancos. Arrivato al Real Madrid nel 2012, nelle sue undici stagioni, ha giocato 488 partite e ha vinto 23 titoli: 5 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 3 Campionati, 2 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole. “Futuro? Ho già detto quel che voglio fare, non mi piace ripetermi”, aveva detto nelle ultime settimane Modric, riferendosi ai vari rumors di mercato. Con Bellingham in più, il pallone d’oro 2018 si prepara a guidare il centrocampo del Real per la dodicesima stagione.