F1, la Mercedes invia una monoposto in Galles e strappa un sorriso a un bimbo malato

Splendido gesto della Mercedes, che ha strappato un sorriso a Morgan Ridler, bambino di tre anni, malato terminale di cancro. La famiglia del piccolo, tramite la fondazione Morgan’s Army Charitable Foundation, ha infatti organizzato una parata di auto sportive, grande passione di Morgan, a Goirsenon (Galles). A sorpresa, a questo raduno era presente anche una Mercedes W14, inviata proprio dal team di Brackley insieme a tute e caschi di Hamilton e Russell. I due piloti, insieme al team principal Toto Wolff, hanno inoltre mandato dei messaggi di incoraggiamento al piccolo Morgan.

Nel complesso tale parata si è rivelata un successo, con centinaia di persone presenti e circa 20.000 sterline raccolte per sostenere la fondazione. In realtà, come rivelato a Racingnews365, il piano originale della Mercedes era un altro, ovvero invitare Morgan a Silverstone per il GP di Gran Bretagna il 9 luglio. Purtroppo ciò non è stato possibile a causa del trattamento delle cure palliative a cui si sottopone il piccolo, che non consente interruzioni troppo lunghe. Ma ‘se la montagna non va a Maometto, è Maometto ad andare alla montagna” ed è proprio quello che ha fatto la scuderia, capace di trovare un modo per far sorridere il bambino.