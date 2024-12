Kylian Mbappé rischia di non partecipare alla Coppa Intercontinentale 2024, in cui il Real Madrid campione d’Europa sarà protagonista. La finale della competizione è in programma il 18 dicembre in Qatar, ma il francese appare ora in dubbio. L’attaccante delle Merengues ha subito infatti una lesione muscolare alla coscia sinistra, come comunicato dal club spagnolo in una nota sul proprio sito ufficiale. I tempi di recupero sono stimati in una decina di giorni, pertanto difficilmente l’asso francese riuscirà ad essere della partita. La squadra di Ancelotti è qualificata di diritto per la finale del torneo in quanto vincitrice dell’ultima edizione della Champions League.

Mbappé, un inizio di stagione complicato al Real Madrid

Arrivato a Madrid a parametro zero in estate, quello di Mbappé è stato uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni. Da tempo promesso sposo dei Blancos, il trasferimento del francese alla corte di Ancelotti è stato molto chiacchierato, ma per ora non ha spostato gli equilibri come era lecito attendersi. Dal punto di vista del tabellino personale, lo score di Mbappé rimane di tutto rispetto con 9 reti in 15 partite di Liga e due gol in 6 gare in Champions, ma l’impressione è che il feeling con i compagni di reparto, il Pallone d’oro Vinicius Junior su tutti, non sia ancora sbocciato completamente. La classifica vede i madrileni al secondo posto in campionato ma con una gara in meno, con la possibilità di superare il Barcellona e portarsi al comando, mentre in Europa la situazione è più complicata con il 20esimo posto frutto di tre successi a fronte di ben tre sconfitte, un Gronchi Rosa per una squadra abituata a dare sempre il massimo sul palcoscenico europeo.