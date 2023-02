Real Madrid: infortunio per Benzema, Mondiale per club a rischio

Brutta notizia in casa Real Madrid, in vista del Mondiale per club che i blancos giocheranno a breve. Karim Benzema infatti è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo contro il Valencia, per via di alcuni fastidi muscolari. Al suo posto Ancelotti ha fatto entrare Rodrygo, per non rischiare ulteriormente con il francese. Le sue condizioni ora saranno monitorate, per capire l’entità dell’infortunio e se ci saranno rischi per la sua presenza al Mondiale per club.