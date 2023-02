Nba 2022/2023: Antetokounmpo da 54 punti trascina i Bucks, vittoria anche per i Lakers

I Lakers si impongono di misura in casa degli Indiana Pacers. Con i 31 punti di Davis e i 26 di LeBron James, Los Angeles conquista la seconda vittoria consecutiva chiudendo in volata sul punteggio di 111-112, con tanti rischi nella parte finale dell’ultimo quarto. Meritato successo anche per i Cleveland Cavaliers, che ha avuto la meglio sul 128-113 contro i Memphis Grizzlies con un Garland autore di 32 punti, mentre a New York i Knicks tornano alla vittoria battendo 106-104 Miami con i 32 punti di Adebayo. Netto successo dei Chicago Bulls nel match casalingo contro Charlotte (114-98), e a Dallas i Mavericks trovano la seconda vittoria consecutiva battendo 111-106 i New Orleans Pelicans. Senza storia anche la sfida tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, con i primi che si sono imposti 134-117 con un Murray autore di 33 punti. Una sola lunghezza separa, invece, i Milwaukee Bucks e i Los Angeles Clippers, con i primi che sono riusciti ad avere la meglio sul 106-105 grazie agli incredibili 54 punti di Antetokounmpo.