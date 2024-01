Real Madrid, Davide Ancelotti dice no all’Arabia Saudita: resterà al fianco del padre

C’è chi dice no. E in questo caso è un figlio d’arte che lavora già in uno dei club più prestigiosi al mondo. Davide Ancelotti, secondogenito e vice di Carlo, tecnico del Real Madrid, ha respinto un’offerta giunta dall’Arabia Saudita per allenare uno dei club della ricca Pro League, il massimo campionato di calcio che vede tra le sue stelle Cristiano Ronaldo e Benzema. A riportarlo è The Athletic e a confermarlo in queste ore è anche il quotidiano spagnolo AS, sempre ben informato sulle faccende di Valdebebas. Davide Ancelotti continuerà quindi a lavorare al fianco del padre, che ha da poco rinnovato il suo contratto con i blancos fino al 2026. Non è la prima volta che il figlio d’arte viene accostato ad un’altra panchina. Nell’aprile del 2023 Marca scrisse di un interesse del Basilea, pronto ad offrire l’incarico di allenatore di prima squadra a Davide Ancelotti. Per ora però la gavetta continua.