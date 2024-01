Napoli-Fiorentina, Milenkovic: “Non siamo favoriti, dovremo dare più del 100%”

“Per noi vuol dire molto essere qui, è una continuità con il lavoro fatto l’anno scorso. Abbiamo la possibilità di giocare un’altra finale per provare a vincere un trofeo che ci è mancato l’anno scorso. Ci sono tutte squadre forti, non sarà facile, tutti dovremo dare più del 100%. Siamo motivati, ambiziosi e abbiamo tanta fame”. Queste le parole del capitano della Fiorentina, Nikola Milenkovic, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in Arabia Saudita: “Non sarà un problema l’eventuale cambio di modulo in difesa, per noi difensori non cambia tantissimo. Vincere un trofeo immagino cosa potrebbe significare per i tifosi viola, ma domani c’è una semifinale contro il Napoli e sarà una partita tosta e combattuta. Daremo tutto noi stessi per andare in finale. Noi favoriti? Non penso, loro sono campioni d’Italia e hanno giocatori forti. Abbiamo grande rispetto, ma siamo altrettanto ambiziosi”.