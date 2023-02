Real Madrid, dalla Spagna: “Se salta Bellingham, tutto su Kvaratskhelia”

Il Real Madrid ha le idee chiare per l’estate e, come è noto, l’obiettivo numero 1 dei blancos sul mercato è Jude Bellingham, stellina del Borussia Dortmund e della nazionale inglese. La concorrenza, come fa notare la stampa inglese, è agguerrita e la Premier League rappresenta il principale pericolo nella corsa al centrocampista, che potrebbe essere sedotto dalla prospettiva del ritorno in patria. Secondo l’emittente spagnola Cadena Ser, l’alternativa a Bellingham potrebbe essere uno dei protagonisti del Napoli di Spalletti: Khvicha Kvaratskhelia. Caratteristiche e ruoli diversi, ma il Real Madrid sarebbe tentato di dirottare l’investimento ‘pesante’ su altre zone del campo in caso di mancato accordo per Bellingham. Sul georgiano c’è anche il Newcastle.