Real Madrid, ‘AS’ rivela: Ancelotti verso il rinnovo, si allontana la panchina del Brasile

Carlo Ancelotti è più vicino al Real Madrid che al Brasile. Parola di ‘AS‘, secondo cui il tecnico italiano vorrebbe rimanere alla guida dei Blancos e attende una proposta di rinnovo. Il sito del quotidiano spagnolo smentisce innanzitutto presunti annunci ufficiali da parte del presidente della Federcalcio brasiliana, spiegando come Ancelotti in realtà non abbia mai accettato alcuna offerta, proprio per rimanere fedele al Real.

Inoltre, sottolinea come la dirigenza sia rimasta “incantata da Ancelotti”, capace di tirar fuori il meglio dal club nonostante una stagione molto complicata per via dei tanti infortuni, con il primo posto in campionato e l’accesso agli ottavi di Champions League con 6 vittorie su 6 nel girone. Una data chiave per il rinnovo potrebbe essere il 15 gennaio, ovvero il giorno dopo la Supercoppa spagnola in programma in Arabia Saudita, che vedrà impegnato anche lo stesso Real. Il club è infatti intenzionato a parlare con Ancelotti per definire il rinnovo al più presto ed evitare una telenovela da qui fino a maggio.