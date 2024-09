Real Madrid, Ancelotti: “Vinicius non è nel suo miglior momento, ma rimane molto importante per noi”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della quinta giornata di Liga sul campo della Real Sociedad. L’allenatore italiano ha parlato per prima cosa di Vinicius: “Non è nel suo miglior momento, ma per noi è comunque molto importante ed è stato decisivo nella Supercoppa Europea. Non segna come al solito, ma non abbiamo fretta. La squadra segna e lui dà sempre tutto quello che può, è questione di tempo. Sono molto contento di quello che fa perché non puoi avere tutti i giocatori sempre al 100%“. Poi un anticipo sulla formazione: “Bellingham e Tchouameni domani non giocheranno perché è troppo presto per il loro recupero. Hanno fatto una piccola parte di lavoro e vedremo se saranno disponibili per la partita di martedì“.

Ancelotti ha poi parlato di alcuni singoli, a cominciare da Rodrygo: “Alle elezioni del Pallone d’Oro non è stato valorizzato abbastanza, meritava senza dubbio di essere tra i 30 e capisco che sia arrabbiato per questo. Quello che ha fatto l’anno scorso, segnando in entrambe le partite contro il City in Champions League, è stato impressionante“. Su Valverde: “È uno dei giocatori che si assume più responsabilità nello spogliatoio. Ne abbiamo persi alcuni come Kroos o Nacho, ma ce ne sono altri che stanno progredendo come Valverde. Penso che non sia timido, ha tutto ciò che serve ad un centrocampista di alto livello. Forza, qualità, intelligenza: è un giocatore spettacolare“. Poi sul calendario: “Siamo consapevoli che sta iniziando un periodo molto impegnativo, vogliamo iniziarlo bene e abbiamo recuperato giocatori nella sosta. L’avversario è difficile, ma noi abbiamo un bel feeling in squadra“. Infine su Mbappé e Vinicius ha risposto: “Non mi sembra che risentano delle critiche, si allenano bene, sono contenti e felici. Mbappé sta facendo progressi ogni giorno, e molti dimenticano che entrambi hanno iniziato la stagione il 9 agosto“.