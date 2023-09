Atletico Madrid-Real Madrid, Simeone: “Precedenti sono solo numeri, non penso all’arbitro”

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Real Madrid, derby della capitale spagnola valevole per la Liga 2023/2024. Appuntamento domani alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano, dove i Colchoneros cercheranno di ribaltare la tradizione recente che vede una sola vittoria dell’Atletico negli ultimi 14 derby giocati in campionato. “Sono solo numeri, i precedenti non mi interessano. Dobbiamo continuare nel percorso visto contro la Lazio, a Roma secondo me abbiamo fatto bene – spiega il “Cholo” – Tre esplusioni con il Real l’anno scorso? Non penso all’arbitro, che comunque è molto bravo e vorrà godersi il suo primo derby di Madrid. Devo pensare alla partita, che è importante per la classifica ma non decisiva. L’abbiamo preparata bene, il Real sta bene ed è riuscito anche a superare le difficoltà degli infortuni.” Problemi fisici che stanno colpendo anche l’Atletico, come spiega Simeone: “Giochiamo tanto e il recupero è poco, succede a tutte le squadre. Le situazioni di questo tipo vanno previste e affrontate. Dobbiamo lavorare per migliorare ancora e tenere il ritmo di Real e Barcellona.”