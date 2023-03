Real Madrid, Ancelotti: “Critiche? E’ il mio lavoro. Non sento la pioggia, uso l’ombrello”

“Non voglio tornare per forza a parlare di quanto successo nel 2015 ma ci tengo a dire che capitano sempre dei momenti difficili. Le critiche arrivano quando le cose vanno male. È il mio lavoro. Non sento la pioggia: uso l’ombrello”. Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Real Madrid e l’Espanyol: “Benzema ha ricevuto una botta alla caviglia, che si è gonfiata. Ha iniziato oggi l’allenamento individuale: sarà a disposizione per la partita di Champions contro il Liverpool. Potete farmi certe domande oggi, tra tre giorni o tra due mesi. Ma su questo argomento non risponderò mai”, ha concluso su Mbappé.