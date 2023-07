Real Madrid, Ancelotti: “Contento del mercato, il pubblico apprezzerà Guler”

“Sono molto contento dei giocatori che sono arrivati, ci aiuteranno e porteranno qualità alla rosa“. Lo ha detto l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti dal ritiro negli Stati Uniti dei blancos in vista della prossima stagione. “Fran Garcia occuperà molto bene il lato sinistro dove abbiamo avuto problemi lo scorso anno. Joselu può portarci un po’ di più nel gioco aereo e in area. Güler ha molto talento, è molto giovane, penso che il pubblico apprezzerà questo giocatore”, ha aggiunto il tecnico emiliano che poi si è soffermato sul principale acquisto fin qui dell’estate del Madrid: “Bellingham è un grande interno con qualità che non abbiamo in squadra. Sa inserirsi molto bene in avanti senza palla”. E ha concluso: “L’organico è migliorato. Voglio provare qualcosa di nuovo in questo inizio di stagione, vedremo come va, e se non va bene, abbiamo ancora il vecchio sistema che ci ha dato tanto in passato”.