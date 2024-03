Razzismo, Vinicius Jr: il Real Madrid presenta denuncia dopo che l’arbitro ha omesso il fatto nel verbale

Il Real Madrid ha presentato una denuncia contro l’arbitro che ha diretto la partita di sabato all’Osasuna per aver omesso dal suo resoconto della partita presunti cori e insulti razzisti nei confronti dell’attaccante Vinicius Jr. Il club sostiene che gli “insulti e le grida vessatorie” sono stati deliberatamente esclusi dal direttore di gara Juan Martinez Munuera.

Vinicius ha subito abusi razzisti in diverse occasioni in Spagna negli ultimi tre anni, per questo il Real ha chiesto che vengano prese le misure necessarie per sradicare gli abusi. Inoltre il comitato tecnico arbitri della Federcalcio spagnola è stato contattato per un commento sulla vicenda. I Blancos hanno infine aggiunto l’incidente ad una denuncia inizialmente presentata venerdì alle autorità legali spagnole per presunti insulti razzisti nei confronti di Vinicius da parte dei tifosi dell’Atletico Madrid e del Barcellona.

Il Real ha poi dichiarato: “L’arbitro ha volontariamente e deliberatamente omesso gli insulti e le grida vessatorie rivolte ripetutamente al nostro giocatore Vinicius Jr, nonostante queste fossero state segnalate con insistenza dai nostri giocatori proprio nel momento in cui si stavano svolgendo. Il Real Madrid condanna ancora una volta questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio e chiede che vengano prese le misure necessarie, una volta per tutte, per sradicare la violenza che il nostro giocatore Vinicius Junior sta subendo”.

Il 23enne, nonostante questi episodi, ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-2 che ha portato il Real Madrid in testa alla Liga con 10 punti di vantaggio.