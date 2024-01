Australian Open 2024, Arnaldi: “All’inizio ero teso, poi l’ho gestita bene. Mi sarebbe dispiaciuto perdere”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno degli Australian Open 2024, Matteo Arnaldi ha dichiarato: “All’inizio ero teso e si è visto, ma sono contento di come ho gestito il match. C’erano aspettative e mi sarebbe dispiaciuto molto perdere al primo turno“. L’azzurro, vittorioso in tre set su Walton, ha poi analizzato l’incontro: “E’ stato fondamentale vincere il primo set ed entrare in partita. Uno dei motivi per cui adoro giocare al meglio dei cinque set è proprio perché anche perdendo il primo parziale è ancora lunga prima di perdere. Oggi abbiamo giocato due match nello stesso: una partita nel primo set, una diversa nei due seguenti. E’ stato un bene che non sia stato un match semplicissimo“.

La testa del sanremese è quindi già al prossimo turno, dove potrebbe sfidare Alex De Minaur: “So già cosa aspettarmi se dovessi affrontarlo dato che ho già giocato con un australiano. Alex è uno dei pochi australiani con cui non mi sono allenato in queste settimane: è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è un avversario tosto. Io però sono pronto: se giochiamo a tennis è proprio per vivere partite del genere. Sono anche contento che giocheremo su un campo importante“. Infine, Arnaldi ha parlato di ciò che si aspetta dal 2024: “Sarà la stagione delle prime volte: fondamentale per mantenere e migliorare quello che ho fatto. La affronterò con maggiore esperienza, spero di giocare tante partite per trovare la mia forma migliore“.