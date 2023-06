Radrizzani vende il Leeds: il club passa a 49ers Enterprises

di Mattia Zucchiatti 34

Dopo aver messo le mani sulla Sampdoria, Andrea Radrizzani ha ceduto il Leeds alla 49ers Enterprises. L’imprenditore ha ceduto tramite Aser Ventures la società di Premier League, come testimonia un comunicato apparso sul sito ufficiale della società. Il Leeds United “può confermare che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l’acquisto del club. Entrambe le parti continuano a lavorare sui dettagli e presto verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Tutta la nostra attenzione rimane su un rapido ritorno in Premier League. Grazie per il vostro continuo supporto. In marcia insieme”. Ora le energie del manager saranno tutte sulla Sampdoria. Il prossimo appuntamento è l’assemblea degli azionisti, convocata per il 16 giugno.