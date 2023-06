Basket, Ettore Messina: “Siamo entrati un po’ contratti, partita durissima”

Il primo atto della finale scudetto è dell’EA7 Milano che supera la Segafredo Bologna (92-82). “Siamo entrati in campo un po’ contratti, per fortuna abbiamo tenuto botta. In questo i ragazzi sono stati bravi, poi ci siamo sciolti nella ripresa alzando l’intensità difensiva e giocando un secondo tempo di alto livello in attacco proprio come avevano fatto loro nel primo”, è il commento di Ettore Messina in conferenza stampa. “È stata una partita durissima, contro una squadra eccellente. Abbiamo vinto Gara 1, ma adesso dobbiamo prepararci ad un’altra partita molto difficile – ha aggiunto -. Devon Hall ci ha dato tanto accanto a Napier. Il suo ruolo è quello, non deve essere solo un cambio per il playmaker. Ha dovuto farlo nel primo tempo perché Napier ha giocato solo sette minuti per i falli. La panchina ci ha sostenuto bene. Datome, nel momento più difficile, con sette punti di fila ha acceso la scintilla. Ci ha almeno fatto entrare in partita”.

Poi la conclusione: “Nel secondo tempo abbiamo avuto tanto da Shields e ovviamente da Melli e Voigtmann che nel primo non avevano segnato e poi l’hanno fatto. Non è un segreto: se alcuni giocatori si esprimono ad alto livello abbiamo più possibilità di vincere. Vale per tutte le squadre. Anche a cinque minuti dalla fine quando loro sono passati a zona siamo stati bravi a mantenere il controllo e mettere la palla quasi sempre nelle mani giuste. Anche quando hanno fatto box-and-one su Napier per alcuni possessi. Ma mettere la palla nelle mani giuste non è sufficiente, poi bisogna segnare e i ragazzi sono stati bravi a farlo. Ma direi che nel secondo tempo abbiamo tutti giocato una partita di alto livello, tanto che partiti da meno otto abbiamo finito a più dieci, quindi uno scarto significativo contro una squadra forte. Ora ci aspetta un’altra partita molto difficile”.Gara-2 in è programma domenica (palla a due alle ore 18.00) sempre al Forum.