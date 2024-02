Quincy Promes condannato a 6 anni di carcere: ha importato 1.300 kg di cocaina dal Brasile

Proseguono i guai giudiziari di Quincy Promes. Come riferisce il Daily Mail, il tribunale di Amsterdam ha condannato l’attaccante attualmente in forza allo Spartak Mosca a sei anni di carcere per traffico di droga. Secondo i giudici, è vero quanto formulato dall’accusa (che aveva chiesto 9 anni di reclusione), ovvero che il calciatore olandese abbia importato dal Brasile oltre 1.300 kg di cocaina nel 2020, nascosta all’interno di sacchi con la dicitura “sale brasiliano”. Il giocatore ha negato ogni accusa e ritiene tuttora di non poter essere prelevato dalla Russia con cui l’Olanda non ha accordi di estradizione: potrebbe persino proseguire la sua carriera in territorio russo, approfittando del passaporto per cui ha avviato l’iter.