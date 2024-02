All-Star Weekend, Curry sfida Ionescu nella gara da tre punti: “Grande esperienza per entrambi”

L’All-Star Weekend in programma a Indianapolis non sarà caratterizzato soltanto dalla partita tra le stelle, ma anche dall’interessante confronto tra quelli che verosimilmente sono i due migliori tiratori di sempre da 3 punti, Steph Curry e Sabrina Ionescu. Il talento dei Golden State Warriors è il leader di tutti i tempi da 3 punti della Nba, mentre la stella di New York Liberty ha guidato la Wnba nelle triple realizzate la scorsa stagione. I due, a dir la verità, si erano già affrontati quando le rispettive squadre giocarono a ‘Horse’. Stavolta però sarà una gara una contro uno e lo sanno bene gli stessi Curry e Ionescu: “Sarà una grande esperienza per tutti e due“. Steph ha poi aggiunto: “Sarà qualcosa che cambierà la narrativa“.