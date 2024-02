Bundesliga, la società di investimento Blackstone ha ritirato la propria offerta “per vari motivi”

La Lega calcio tedesca ha reso noto che la società di investimento Blackstone non è più interessata a diventare partner strategico della Bundesliga. “La Dfl e i club sono sempre stati consapevoli che i punti chiave e le linee rosse adottate a dicembre avrebbero posto elevate esigenze nei confronti dei potenziali partner” spiega la nota, sostenendo come Blackstone abbia deciso di fare marcia indietro “per vari motivi dopo buoni colloqui”. Non è da escludere che tra i “vari motivi” possano esserci le ripetute proteste dei tifosi, che non hanno gradito affatto la decisione della Dfl (insieme di club di prima e seconda divisione tedesca) di coinvolgere un partner strategico per una quota dei ricavi di licenza derivanti dalla vendita dei diritti media.