PSG, ufficiale l’arrivo di Ousmane Dembelé dal Barcellona: ha firmato fino al 2028

In attesa di conoscere il futuro di Mbappé, Neymar e Verratti, il PSG continua la sua rivoluzione estiva e dopo Goncalo Ramos ha annunciato l’arrivo di Ousmane Dembelé. L’attaccante francese, 26enne, ha firmato un contratto che lo lega al PSG fino al 2028: indosserà la maglia numero 23. Dembelé arriva dal Barcellona: è stato acquistato per una cifra pari a 50 milioni di euro. “Sono felice di unirmi al Paris Saint-Germain, non vedo l’ora di giocare per il mio nuovo club. Spero di poter continuare a crescere qui e di rendere orgogliosi tutti i tifosi del club”, ha detto l’attaccante francese.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Ousmane Dembelé: sarà un giocatore importante per il nostro club”, ha dichiarato il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. “La passione e la determinazione dimostrate da Ousmane nel momento di firmare per il nostro club è fantastica e corrisponde perfettamente all’atteggiamento richiesto a tutti i nostri giocatori. Siamo orgogliosi di poter portare un altro vincitore francese della Coppa del Mondo al Paris Saint-Germain mentre entriamo in una nuova grande era del nostro club”, ha concluso.