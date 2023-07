Psg, stampa francese: Renato Sanches in vendita, la Roma lo vuole

Renato Sanches non entra più nei piani di Paris Saint-Germain. Secondo la stampa francese, infatti, il calciatore portoghese, pur essendo stato convocato per il tour in Giappone dal nuovo tecnico Luis Enrique, sarà ceduto sicuramente. Addirittura, continuano i media francesi, il PSG sarebbe già al lavoro per trovare un suo sostituto, senza neanche aspettarne la cessione. Su di lui, da tempo, c’è la Roma ma la trattativa si è fermata sulle modalità di cessione del calciatore. I francesi puntano a venderlo a titolo definitivo, il club giallorosso propone solo un prestito con opzione di acquisto.