Psg: ora è ufficiale l’addio di Messi, il comunicato del club

Ora è ufficiale: l’avventura di Messi al Psg finirà al termine di questa stagione. Il calciatore argentino aveva dato dei segnali riguardo il suo addio a Parigi ma oggi è uscito il comunicato del club, che ha annunciato la separazione tra Messi e il Psg: “Dopo due stagioni nella Capitale, l’avventura tra Leo Messi e il Paris Saint-Germain giungerà al termine alla fine della stagione 2022-23. Il Club augura, con una certa emozione, molti altri successi a Leo per il resto della sua carriera”.

“Ringrazio il Psg, la città di Parigi e i parigini per questi due anni. Auguro loro il meglio per il futuro”, ha dichiarato l’argentino. Si è espresso anche Nasser Al-Khelaifi: “Per le due stagioni con noi. Vedere un sette volte vincitore del Pallone d’Oro al Parco dei Principi, vincere due campionati francesi consecutivi e ispirare i nostri giovani giocatori è stato un piacere. Il suo contributo al Paris Saint-Germain e alla Ligue 1 non può essere sottovalutato e auguriamo a Leo e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro”