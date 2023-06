Golf, Pavan primo nel Challenge Tour in Repubblica Ceca: un giro al termine

Dopo quella di Matteo Manassero in Danimarca, l’Italia del golf insegue la seconda vittoria consecutiva sul Challenge Tour dove Andrea Pavan, ad un giro dal termine, guida la classifica del D+D Real Czech Challenge. Al Panorama Golf Resort di Kacov, il romano, con un totale di 201 (-15) al termine del “moving day”, vanta tre colpi di vantaggio nei confronti del sudafricano Casey Jarvis, secondo con 204 (-12) e già battuto la scorsa settimana da Manassero, che ora invece è 32esimo con 214 (-2), mentre Aron Zemmer è 11esimo con 209 (-7). Secondo a metà gara, Pavan con un round bogey free in 65 (-7) colpi, avvalorato da sette birdie, è volato in vetta.

Nel 2018, Pavan ha fatto suo il D+D Real Czech Masters, festeggiando il primo successo sul DP World Tour. Ora, il capitolino sogna un’altra impresa per celebrare il quinto exploit in carriera sul Challenge Tour, il primo dal settembre 2013. Situazione diversa per gli italiani impegnati sul DP World Tour. In Germania, dopo il terzo giro del Porsche European Open, Renato Paratore, Francesco Laporta ed Edoardo Molinari condividono la 37esima piazza con 222 (+3). Al Green Eagle Golf Course di Amburgo, la sfida per il titolo è quantomai incerta con sei leader: lo scozzese David Law, il nordirlandese Tom McKibbin, l’inglese Jordan Smith, il danese John Axelsen, lo svedese Alexander Bjork e il francese Julien Guerrier.