Psg, non cambia la posizione del club: Mbappé si allena con le riserve

Dopo l’esclusione dalla tournée asiatica, Kylian Mbappé è stato fatto fuori anche dal gruppo squadra del Psg, che agli ordini del tecnico Luis Enrique ha ripreso gli allenamenti a Poissy. L’attaccante francese ha infatti deciso di non prolungare il proprio contratto con i parigini, ma neppure di andare via a breve così da consentire al club di incassare. Il Psg non ha affatto gradito tale decisione e sembra disposto a tutto pur di non perderlo a zero la prossima estate. Intanto, come riportato da RMC Sport, Mbappé si allena con le riserve del club in attesa di fare chiarezza sul futuro.