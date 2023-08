Inter Miami, Leo Messi non si ferma: altra magia su punizione e settimo gol (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 55

Leo Messi tocca quota sette gol in quattro partite negli Stati Uniti. L’argentino ha segnato l’ennesima doppietta e ha permesso all’Inter Miami di pareggiare per 4-4 contro Dallas negli ottavi della Coppa di Lega. Un pari che vale il biglietto per i quarti. Messi ha messo a segno un’altra punizione vincente, che all’84’ ha permesso al suo pubblico di esultare per il pareggio.