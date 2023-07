Psg, Neymar: “Resto qui anche senza l’amore dei tifosi”

“Mi aspetto di giocare anche la prossima stagione col Psg, ho un contratto e finora nessuno mi ha detto nulla su una possibile cessione. Sono tranquillo, anche se tra i tifosi e i giocatori non c’è molto amore io ci sarò, con o senza amore”. Lo ha detto Neymar in un’intervista al giornalista Casimiro Miguel durante un’altra estate in cui il nome appare nei rumors di mercato, anche se meno rispetto al suo compagno di reparto Mbappé. Fermo da febbraio a seguito di un infortunio alla caviglia destra, Neymar ha ripreso ad allenarsi con il Psg la scorsa settimana. “È stato un infortunio fastidioso, sono stati mesi molto difficili. Ovviamente la vittoria fa sempre parte degli obiettivi, ma voglio giocare di nuovo bene, questa è la prima cosa”. E sull’addio di Messi: “Ha vinto tutto, la sua famiglia ha vissuto male gli ultimi due anni al Psg, per cui lo capisco, andrà a vivere una vita compoletamente diversa e la sua famiglia si troverà benissimo a Miami. La Champions? Nemmeno il Real dei Galacticos è riuscito a vincerla. Abbiamo una squadra forte, io, Messi e Mbappè siamo i migliori al mondo ma il calcio a volte è ingiusto, non è come la ricetta di una torta”.