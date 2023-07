Psg, Mbappé escluso dai convocati per la tournée in Giappone

Clamorosa decisione da parte del Psg, così come riferisce L’Equipe. Secondo il noto e accreditato quotidiano francese, il club parigino ha escluso dalla lista dei convocati per la tournée in Giappone la propria stella Kylian Mbappé, peraltro in campo oggi – con tanto di gol – nell’amichevole contro il Le Havre. Da capire se il motivo risiede nelle tante voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Real Madrid o se si tratti di un problema fisico.