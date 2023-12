Psg, infortunio Fabian Ruiz: lussazione alla spalla, tornerà nel 2024

Nel successo per 2-0 del Psg sul campo del Le Havre c’è una brutta notizia per Luis Enrique. Fabian Ruiz è infatti uscito in barella all’ottavo minuti e potrebbe aver concluso il suo 2023. Come annuncia la società parigina infatti, la prima diagnosi per lo spagnolo ex Napoli parla di lussazione alla spalla, senza però riportare fratture. I tempi di recupero per infortuni di questo tipo solitamente sono di circa quattro settimane, dunque il centrocampista iberico difficilmente tornerà in campo a dicembre, considerando che l’ultima partita dell’anno per i parigini è il 20 dicembre contro il Metz.