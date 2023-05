Barcellona, il sogno Messi e l’obiettivo Gundogan: prima bisogna vendere, Kessie tra gli indiziati

Qualche giorno fa, parlando del Barcellona, il presidente della Liga Javier Tebas ha usato la similitudine della metropolitana che “deve far uscire gente per farne entrare altra”. Per rendere possibile il sogno Leo Messi, il club blaugrana deve incastrare alcune situazioni, tra cessioni e riduzioni degli ingaggi. Come annunciato dal ds Alemany, il Barca è atteso da un’estate “molto interessante” a livello di mercato e programmazione. Non appena la Liga ufficializzerà il limite salariale, la dirigenza blaugrana dovrà chiudere alcune cessioni: Ansu Fati, Ferran Torres, Franck Kessie sono i principali indiziati oltre ai calciatori attualmente in prestito. Nel caso di Jordi Alba – riporta “Sport” – si potrebbe cercare di rinegoziare l’ingaggio e in quel caso il giocatore potrebbe rimanere. Oltre al sogno Messi, gli svincolati nel mirino sono Inigo Martinez e Ilkay Gundogan.