Highlights e gol Pro Sesto-Juventus U23 1-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 92

Gli highlights e i gol di Pro Sesto-Juventus U23, match valevole per la ventisettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui le due squadre non sono riuscite ad andare oltre un pareggio per 1-1, maturato interamente nei primi minuti del secondo tempo: al vantaggio dei padroni di casa firmato da Vaglica ha risposto la rete di Sekulov. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.