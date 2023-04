Psg, Galtier va all’attacco: “Scioccato dalle accuse di razzismo, vi porto in tribunale”

Christophe Galtier non ci sta e va all’attacco. L’allenatore del Psg ha respinto al mittente con veemenza le accuse di razzismo piovute nei suoi confronti da parte di Julien Fournier, ex direttore generale del Nizza, che ha riferito a due giornalisti di RMC Sport delle presunte frasi razziste del tecnico in una mail, come “dovevo tenere conto della realtà della città e che non potevamo avere tanti neri e musulmani nella squadra”.

Galtier ha sporto denuncia contro le tre persone in questione e in conferenza stampa ha smentito categoricamente le accuse di razzismo: “Come molti di voi, sono profondamente scioccato dai commenti che sono stati fatti. Mi hanno colpito nel profondo. Sono figlio di quartieri popolari, cresciuto nella diversità, nei valori della condivisione e del rispetto per gli altri, chiunque essi siano. Tutta la mia vita di uomo, di calciatore o di allenatore, è stata dettata dalla preoccupazione per la condivisione e dal rispetto per gli altri. Non posso permettere che il mio nome e la mia famiglia vengano diffamati in questo modo. Quindi ho sporto denuncia e ho fiducia nella giustizia. Per farla lavorare in serenità, non rispondo ad altre domande in merito”.