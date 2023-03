Psg, Galtier: “Messi? Felice qui, ma è presto per parlare di futuro. Non siamo ancora campioni”

Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Cristophe Galtier, tecnico del Psg, a partire dal futuro di Leo Messi: “So che è in trattativa con il consiglio, ma al momento è presto per sapere cosa succederà. Leo è felice nello spogliatoio e sa essere decisivo. Nonostante le critiche per la partita col Bayern, ha messo a referto 18 gol e 17 assist in stagione, si allena tutti i giorni ed è felice di giocare“.

Galtier ha poi parlato del campionato di Ligue 1 2022/2023, che vede i parigini al comando con 10 punti di vantaggio: “Non siamo ancora campioni. E’ vero che abbiamo un bel vantaggio, ma ci aspettano quattro partite contro squadre che lottano per qualificarsi per l’Europa. Inoltre abbiamo tanti infortunati, perciò non dobbiamo pensare che il lavoro sia già finito. Motivazione extra? No, è sufficiente quella di laurearci campione per l’undicesima volta. Siamo consapevoli che le cose possono cambiare in fretta, perciò dobbiamo continuare a vincere“.