Belgio, Tedesco esclude Witsel e Mertens dai prossimi impegni

Il nuovo Ct del Belgio Domenico Tedesco si presenta con due esclusioni di lusso. Axel Witsel e Dries Mertens non sono stati convocati per le sfide contro Svezia (23 marzo) e Germania (26). Dopo i recenti ritiri dalla nazionale di Eden Hazard, Simon Mignolet e Toby Alderweireld, altri due trentenni si allontanano dalla rosa. “Abbiamo molti giovani a centrocampo e vogliamo vedere di cosa sono capaci. Ma non sto certo chiudendo la porta ad Axel. Spero che non si ritiri dal calcio internazionale”, ha detto Tedesco, che scommette su Roméo Lavia (Southamptom), Orel Mangala (Nottingham) e Amadou Onana (Everton) perché “giocare in Inghilterra ha valore”. Il nuovo ciclo dei Diavoli Rossi è iniziato.