Psg, il futuro di Icardi potrebbe essere in Arabia Saudita: accordo vicino con l’Al-Taawoun

Dopo Benzema e Kanté, l’Arabia Saudita potrebbe abbracciare in questa sessione di mercato un altro giocatore protagonista in Europa nell’ultimo decennio. Come riporta SportsZone, si tratta di Mauro Icardi, che potrebbe trasferirsi all’Al-Taawoun. L’attaccante argentino, di proprietà del Psg, è reduce da un campionato fantastico con il Galatasaray e nel suo futuro sembrava poter esserci proprio la Turchia, o al massimo un ritorno in Serie A. Il patron del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, ha invece incontrato alcuni della società saudita e le due parti sarebbero vicine a trovare un accordo.