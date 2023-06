Beach Soccer, Coppa Italia: la finale sarà tra Catania Bs e Lenergy Pisa

La Coppa Italia Aon ha le sue due finaliste per la stagione 2023, la ventesima di attività per il Dipartimento Beach Soccer della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Saranno Catania BS e Lenergy Pisa per una partita che rappresenta ormai la Coppa Italia stessa dal momento che, tra le due protagoniste, sarà la terza finale consecutiva. Nel 2021 la vinse il Catania BS ai rigori, nel 2022 il trofeo finì invece nella bacheca del Pisa ed ora, aspettiamo di conoscere chi la alzerà nel 2023 davanti al mare di Vasto.

La prima squadra a staccare il biglietto per l’atteso appuntamento, che sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle 17.45 di domani, è stata in ordine di tempo il Catania Beach Soccer di mister Fabricio Santos, con una vittoria netta per 4-0. L’avversario era il Città di Milano, tornato ad assaporare i traguardi dei primi anni di attività ma che ha tenuto il match, in discreto equilibrio, solo nel primo tempo. Nella seconda frazione la sblocca Farinha e inaugura lo show catanese che raggiunge il suo clou nel terzo ed ultimo periodo. Catalino raddoppia anticipando le due stupende reti, in rovesciata, di Zurlo e Giordani. La seconda semifinale vedeva Lenergy Pisa e Farmaé Viareggio affrontarsi nuovamente, dopo la finale scudetto del 2022, vinta poi dalla squadra di Matteo Marrucci. E’ stato dominio pisano praticamente per tutta la durata del match. A gonfiare la rete per primo è stato Bruno Xavier con l’aiuto di un rimbalzo sulla sabbia. Raddoppio di Ortolini, tris di Di Palma. Nel terzo tempo, con il Pisa in controllo, chiude la pratica ancora lui, Bruno Xavier, per la doppietta personale. L’ultimo sigillo è di Jordan, dopo una giocata meravigliosa a liberarsi di Ozu e destro piazzato sul secondo palo per il definitivo 5-0.