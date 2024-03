Problemi con il Fisco giapponese per Iniesta: deve versare 3,5 milioni di euro

Problemi con il Fisco giapponese per Andres Iniesta. A quasi un anno dal suo addio al Vissel Kobe, società dove ha giocato per 5 anni, le autorità nipponiche hanno accertato che il centrocampista spagnolo non ha compilato correttamente la dichiarazione dei redditi: ora sarebbe debitore nei confronti dello Stato di 580 milioni di yen, ovvero 3,5 milioni di euro. Cifra che l’ex Barcellona dovrà versare nei prossimi mesi per non incorrere in sanzioni, non avendo pagato tutte le tasse che gli spettavano. Oltre a lui, sono finiti nel mirino delle autorità giapponesi anche il portiere sudcoreano Kim Jin-hyeon e l’attaccante brasiliano Patric.