Premier League: monito della Federazione inglese sui post anti-Israele

La Football Association scriverà ai club inglesi in cui si raccomanda di avvertire i loro calciatori di non usare nei loro post di solidarietà ai palestinesi l’espressione “dal fiume al mare”, considerata come potenzialmente offensiva. A far esplodere il caso è stato il post su Twitter di Hamza Choudhury, poi cancellato dallo stesso centrocampista del Leicester, che ha detto di essere stato male interpretato. La sua intenzione infatti era solo quella di “mostrare compassione verso persone innocenti che stanno soffrendo“. Il riferimento implicito a una Palestina che va dal fiume Giordano al mar Mediterraneo per molti israeliani è un’esortazione a spazzare via il loro Stato. La FA ha avvertito che nel caso calciatori usassero di nuovo questa espressione si rivolgeranno alla polizia per chiedere lumi su come agire in tal senso.