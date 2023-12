Premier League, dramma in Bournemouth-Luton: malore in campo per Tom Lockyer

Attimi di grande paura in Bournemouth-Luton, match della diciassettesima giornata della Premier League 2023/2024. La partita è stata infatti interrotta per il malore occorso in campo al capitano degli ospiti, Tom Lockyer. Quest’ultimo non è nuovo a episodi del genere, in quanto già vittima di un malessere in occasione della finale dei playoff per la promozione nella massima serie inglese. L’arbitro ha sospeso la partita, con le squadre invitate a tornare negli spogliatoi in attesa degli sviluppi. Con la speranza che non sia niente di troppo grave per il gallese classe 1994.

IN ATTESA DI AGGIORNAMENTI

Aggiornamento 17.32 – Squadre negli spogliatoi, intanto Lockyer viene soccorso dai paramedici in campo. Applausi e cori da parte di tutto il pubblico del Vitality Stadium che cerca così di supportare il giocatore in questo momento davvero difficile.