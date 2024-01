Premier League, il Liverpool travolge 4-0 il Bournemouth: doppiette per Nunez e Jota

Il Liverpool travolge 4-0 il Bournemouth al Vitality Stadium e blinda la vetta della classifica a +5 dal Manchester City (che ha una gara in meno). Anche senza Salah (in Coppa d’Africa), la squadra di Klopp dimostra solidità e organizzazione offensiva, con Nunez e Jota protagonisti con una doppietta a testa. Dopo un primo tempo senza reti, il Liverpool sblocca il risultato al 48′. Un rinvio di Konate si trasforma in un passaggio chiave per la manovra dei reds. Jones addomestica col petto e serve Diogo Jota, che pesca in area Nunez: l’ex Benfica calcia col destro e firma l’1-0. Al 70′ c’è il raddoppio. Nunez stavolta vince un duello aereo e favorisce Gakpo che punta la porta e serve Jota. L’esterno conclude sul primo palo e supera Neto. Tutto troppo facile per i reds che nove minuti più tardi firmano anche il tris. Bradley raccoglie un cross dalla destra e premia il movimento del solito Jota. La prima conclusione dell’attaccante portoghese è respinta, ma la seconda si infila sull’angolo dove il portiere non può arrivare. Al 93′ c’è spazio anche per il poker e per la doppietta di Nunez che prende posizione su un cross di Gomez e in spaccata infila in rete.