Manchester United, Omar Berrada è il nuovo amministratore delegato

Omar Berrada è il nuovo amministratore delegato del Manchester United. Lo annuncia lo stesso club inglese attraverso una nota. Il nuovo ad dei Red Devils, già esperto dirigente, continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Football Operations Officer per il City Football Group, supervisionando 11 club (a partire dai Citizens) in cinque continenti. Prima ancora, Berrada ha ricoperto ruoli di vertice al Barcellona. “La data di inizio come Ceo di Berrada sarà confermata a tempo debito – si legge nel comunicato del Manchester United -. Nel frattempo, Patrick Stewart continuerà a ricoprire il ruolo di Ceo ad interim“.